Nieuws Dierenasiel Wommelgem dankbaar voor solidariteit na brand: "Het is niet meer bij te houden"

Dankbaar voor de enorme golf aan solidariteit. Zo reageren ze bij dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’ in Wommelgem. Eergisteren vlogen de was- en droogmachines daar in brand. Ook vele dekentjes voor de honden en katten gingen verloren. Maar het dierenasiel kan rekenen op een grote groep sympathisanten en ook collega’s. Al is het asiel wel nog op zoek naar veilige, industriële machines.