In natuurgebied Viersels Gebroekt in Zandhoven is vanmiddag een jongen van 15 vast te komen zitten in het ijs. Met een slee was hij te dicht tegen de oever gegleden waardoor het ijs brak en hij tot z'n middel in het water terechtkwam. De jongeman kon geen kant meer uit en moest een half uur wachten tot de brandweer hem kon bevrijden. Met onderkoelings-verschijnselen is ie dan overgebracht naar het ziekenhuis.