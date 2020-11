Nieuws Dierenasielen overspoeld door 'Corona-huisdieren'

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De lockdown is begonnen en we geen weer massaal op zoek naar een huisdier. Want een hond of een kat in huis hebben, het zorgt wel voor wat afleiding en gezelschap in deze bizarre tijden. Maar voor veel mensen is het een impulsaankoop zonder er al te veel over na te denken dat zo'n dier in huis ook werk en opofferingen met zich meebrengt. Na een paar maanden zijn ze het diertje beu. En daarom raden alle dierenasielen aan. Pak geen huisdier, zomaar enkel en alleen voor de lockdown.