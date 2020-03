Dierenasielen voeren adoptiestop in

Dierenasielen hebben een adoptiestop ingelast. Ze werden de voorbije dagen overstelpt met telefoontjes van mensen die met de honden wilden komen wandelen.

Dierentuinen zijn gesloten en sommige mensen die noodgedwongen thuis zitten, hoopten om de tijd ook wat te kunnen doden door naar de katten te komen kijken. Of ze willen een dier adopteren, maar bij de asielen vrezen ze dat die mensen eenmaal ze terug aan het werk moeten daar geen tijd meer voor zullen hebben. Vandaar is er dus een adoptiestop ingevoerd. De asielen zeggen wel klaar te staan om de huisdieren op te vangen van mensen die door het Coronavirus in het ziekenhuis liggen.

(foto Pixabay)