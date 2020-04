Veel mensen gaan nu in de natuur wandelen. Ze zoeken de bossen en de natuurdomeinen op. Maar daar zijn ook nadelen aan verbonden. Want ze laten ook vaak zwerfvuil achter. En er zijn ook nog altijd mensen die het samenscholingsverbod schenden. Soms gaat het zover dat er uitkijkpunten of andere plaatsen waar mensen samen komen, afgesloten moeten worden.