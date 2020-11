Gezondheid Dierenopvangcentra vrezen dat veel hanen zullen gedumpt worden

Het dierenopvangcentrum Socio in Deurne krijgt heel wat vragen over de ophokplicht voor vogels en pluimvee. De maatregel werd vorig weekend van kracht nadat in ons land vogelgriep werd vastgesteld