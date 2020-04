Dierenpensions verliezen hinderpremie maar hebben geen inkomsten

We maken voor u nog eens een round-up van alle besmettingen in onze regio. Let wel: het gaat hier enkel om het aantal officieel bevestigde besmettingen. Het werkelijke aantal ligt ongetwijfeld hoger. U ziet naast de gemeente het aantal gevallen en daarnaast het aantal besmettingen per 1.000 inwoners. We hebben de gemeenten gerangschikt volgens dat laatste aantal. Aartselaar is al een tijdje het zwaarst getroffen, al komt Borsbeek wel dicht in de buurt. Aartselaar: 113 besmettingen 7,91 besmettingen per 1.000 inwoners. Borsbeek: 85 besmettingen 7,83 besmettingen per 1.000 inwoners. Zandhoven 75 besmettingen 5,76 besmettingen per 1.000 inwoners. Schilde 78 besmettingen 3,97 besmettingen per 1.000 inwoners. Boom 69 besmettingen 3,78 besmettingen per 1.000 inwoners. Rumst 57 besmettingen 3,78 besmettingen per 1.000 inwoners Hove 29 besmettingen 3,57 besmettingen per 1.000 inwoners. Hemiksem 41 besmettingen 3,55 besmettingen per 1.000 inwoners. Kalmthout 60 3,21 Brasschaat 112 2,95 Stabroek 54 2,89 Antwerpen 1473 2,80 Mortsel 73 2,80 Schelle 23 2,70 Kapellen 69 2,57 Wommelgem 32 2,49 Edegem 54 2,45 Essen 46 2,42 Brecht 66 2,26 Zwijndrecht 43 2,26 Boechout 29 2,19 Wuustwezel 43 2,05 Schoten 68 1,97 Niel 20 1,90 Zoersel 41 1,87 Ranst 34 1,79 Kontich 37 1,75 Malle 26 1,67 Lint 14 1,61 Wijnegem 13 1,31 Foto Belga