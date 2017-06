Dierentuin bekijken vanuit reuzenrad

Op het Koningin Astridplein, net voor de ingang van ZOO Antwerpen, staat van vrijdag 2 juni tot en met zondag 27 augustus het indrukwekkende reuzenrad van de ZOO. The View on the ZOO brengt je op een hoogte van 55 meter en is daarmee het grootste reizende reuzenrad in Europa! Krijg een vogelperspectief op het groenste stukje van Antwerpen: de ZOO.

Maar liefst 42 gondels voeren je de lucht in. Waan je in een metershoge ZOO dankzij de dierengeluiden om je heen en leg dit onvergetelijke moment vast met een mooie foto. Je krijgt een andere kijk op het prachtige, nieuwe Flamingoplein en de nieuwe Skywalk van de ZOO. Nieuw is dat je ondertussen allerhande leuke weetjes over de ZOO die aan je voeten ligt, te weten komt. Wist je bijvoorbeeld dat het beeld van de kameeldrijver aan de inkom van de ZOO met de hand naar boven is gehesen?

Het rad draait dagelijks van 11u tot 23u. Heb je een ZOO/Planckendael-abonnement? Dan ga je de lucht in aan voordeeltarief. Tickets te koop aan de kassa van ZOO Antwerpen of online.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)