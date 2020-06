Het Antwerpse Havenbedrijf gaat natuurinclusieve landbouw op de Linkerscheldeoever financieel ondersteunen. Samen met de partners van het nieuwe natuurgebied grenspark Groot Saeftinghe werd een projectoproep gelanceerd voor innovatieve oplossingen. Het grenspark Groot Saeftinghe is een natuurgebied in ontwikkeling naast het Verdronken Land van Saeftinghe, op zowel Vlaams als Nederlands grondgebied. Met 4.500 hectare is het een van de grootste natuurgebieden van West-Europa. Het gebied is een synergie tussen natuur, haven en ook landbouw. Sinds 2017 wordt samengewerkt met landbouwers in het kader van natuurinclusieve landbouw, die een positief effect heeft op de biodiversiteit en het leefgebied van vogelsoorten als de bruine kiekendief. Deze nieuwe projectoproep moet die samenwerking verder uitbreiden. Een nieuw Landbouwinnovatiefonds zal landbouwers ondersteunen die bereid zijn om hun landbouwuitbating bij te sturen. Van alle voorstellen die aan de deelnamecriteria voldoen, krijgen minstens 20 landbouwers financiële ondersteuning voor 80 procent van de opmaakkost van een ontvankelijk businessplan met een maximum van 5.000 euro per landbouwer of project. Aanvullend maken deze voorstellen, na externe jurering, kans op financiële ondersteuning tot 25.000 euro voor de investering en bijkomende begeleiding tijdens de effectieve uitvoering op het terrein. Geïnteresseerde landbouwers met grond op de Linkerscheldeoever kunnen voor 14 augustus hun projectvoorstel indienen. (bericht en foto : Port of Antwerp)