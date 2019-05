Vanmiddag is de musical Aladdin in première gegaan. De musical neemt je mee in de magie van duizend en één nacht. Voor de productie werd een enorm vliegend tapijt gemaakt van 8 meter lang op 12 meter breed. Voor hoofdrolspeler Giovanni Kemper was het geen sinicure om erop te blijven staan. Ook morgen kan u Aladdin nog gaan zien in de Staddsschouwburg. Daarna verhuist hij naar Hasselt en Gent.