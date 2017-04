Dievegges stoppen kinderwagen vol met gestolen goederen

Na Bruno Mars was het gisteren de beurt aan Ed Sheeran in het Sportpaleis. De 26-jarige Britse zanger is zo populair dat alle liedjes van zijn laatste album tegelijk de hitlijsten veroveren. De tickets voor zijn optreden waren in enkele minuten de deur uit. Een groot verschil met 6 jaar geleden, toen trad Sheeran al eens op in de Arenberg, voor een veel kleiner groepje fans.