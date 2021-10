Dieven aan de haal met elektrische fiets van overleden Yapsi

Dieven zijn donderdagavond aan de haal gegaan met een elektrische fiets aan het Wezenberg-zwembad in Antwerpen. Volgens Gazet van Antwerpen behoorde de fiets toe aan Aythami, de broer van Yapsi Espantoso. De medezaakvoerder van het in Antwerpen erg bekende Spaanse restaurant Las Manas aan de Ankerrui overleed in 2019 na een ongeval met dezelfde fiets.

Zijn broer deed een oproep op sociale media, in de hoop van de elektrische fiets zo te kunnen terugvinden. "De fiets is van enorm grote belang voor mij. Het heeft niet alleen een materiële, maar ook een grote emotionele waarde. De fiets is het enige tastbare dat ik nog heb van mijn broer Yapsi”, zegt hij.



“Yapsi had de fiets twee maanden ervoor gekocht en had er nauwelijks 200 kilometer mee kunnen rijden. Tegenwoordig staan er ongeveer 3.000 kilometer op de teller, ik gebruik die fiets constant om me te kunnen verplaatsen in Antwerpen”, aldus Aythami op gva.be. “De laatste tijd heb ik al wat pech gekend en nu komt dit er ook nog eens bij...”