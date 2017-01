Dieven hebben ingebroken in een café in de Juliaan Dillensstraat in Antwerpen. Zaterdagnamiddag stelde de uitbater vast dat tijdens zijn afwezigheid onbekenden zijn zaak waren binnengedrongen. De inbrekers gingen aan de haal met het geld uit twee speelautomaten en de kassa. Wellicht zijn ze de zaak binnengedrongen via een dakraam. De daders zijn spoorloos.