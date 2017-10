Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag de bestelwagen van een marktkramer uit Wilrijk volledig leeggeroofd.

Het voertuig stond geparkeerd in de Koning Leopoldstraat. In de laadruimte zat een voorraad walnoten, kruidenmengsels en een elektriciteitshaspel. De marktkramer zag gistermorgen dat portier van zijn wagen was opengebroken. Het glas tussen de cockpit en de laadbak was verbrijzeld. De politie spoort de daders op.