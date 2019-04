In Merksem zijn er tientallen werktoestellen gestolen bij de volkstuintjes. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. De dieven kwamen waarschijnlijk met een grote vrachtwagen of tractor. Ze braken in alle huisjes binnen. Ploegen, freezemachines, drukpompen... Alle toestellen namen ze mee. De ontreddering is groot bij de mensen van de volkstuintjes