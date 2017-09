Dieven stelen eigen gerechtelijk dossier

Het openbaar ministerie heeft 14 jaar cel geëist tegen Mireille Gram, de dochter van Kipling-miljonair Tony Gram. De vrouw probeerde zo'n twee jaar geleden haar tweelingdochters van 14 te doden in haar villa in Schoten. Gram is vrij onder voorwaarden en wordt psychiatrisch behandeld. Opmerkelijk was dat de tienermeisjes tijdens de zitting aanwezig waren.