Dievenbende die er met 300 000 euro aan biljartkeus vandoor ging, veroordeeld

De dievenbende die twee jaar geleden bij biljart-fabriek Verhoeven in Malle aan de haal ging met 300.000 euro aan biljart-keus is veroordeeld. De Nederlanders kregen gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar.



In Malle roofden ze zowat de hele biljart-winkel leeg. Enkel de duurste keus namen ze mee, nota bene in een wagen van de firma. Verhoeven moest de winkel een tijdlang sluiten. De Nederlandse bende is nu veroordeeld voor verschillende inbraken, waaronder ook een ramkraak. Op de beklaagdenbank zat ook een biljarter die mogelijk de opdracht voor de diefstal gaf, maar die man is vrijgesproken.