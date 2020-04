Digitaal aanmelden bij Antwerpse scholen hoeft niet verlengd te worden

Vorige week verstreek de deadline voor ouders om hun kind aan te melden bij een school via het digitaal platform van de stad Antwerpen, 'Meld je Aan'. Ondanks de coronamaatregelen hoeft de aanmeldperiode niet verlengd te worden.

Ouders die hun kind in het gewoon kleuter- en lager onderwijs wilden inschrijven, konden dit tot 31 maart doen. Voor het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs en buitengewoon kleuter- en lageronderwijs kon men aanmelden tot 3 april. De partij Groen had vorige week gevraagd om de deadline uit te stellen, gelet op de coronamaatregelen, maar dat blijkt niet nodig te zijn. 'De helpdesk 'meld je aan' werd versterkt. Basisscholen hebben proactief hun zesdejaars gecontacteerd om het aanmelden zeker niet te vergeten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We merken dat een verlengde aanmeldperiode niet nodig zal zijn', zegt men op het kabinet van bevoegd schepen Jinnih Beels.

De lessen in de scholen zijn intussen drie weken opgeschort. Leerlingen die voor hun schoolwerk een laptop nodig hebben, kunnen daarvoor terecht bij hun school. Voor het secundair onderwijs (vanuit Vlaanderen) gaat dit via Digital 4 Youth. In het basisonderwijs verloopt dit via de stad. 'Vanuit de stad zijn er 650 laptops beschikbaar voor de basisscholen. Daar komen er zeker nog bij via andere kanalen. De verdeling verloopt via de scholen. Leerkrachten maken op basis van een bevraging een inschatting wie er één nodig heeft', zegt kabinetsmedewerkster Eva De Wolf. 'Daarnaast blijven we waakzaam, want een laptop alleen zal in kwetsbare gezinnen niet volstaan om leerlingen mee te krijgen. Het is ook een verhaal van ondersteuning bieden op maat.'