Antwerpen heeft voortaan een Panamarenko-plein, in de wijk Nieuw Zuid. Zonet is daar het kunstwerk Bing II van de kunstenaar onthuld in aanwezigheid van onder meer zijn vrouw Eveline.Het gaat om een in brons gegoten vliegende schotel met een doorsnede van 3,5 meter. Oorspronkelijk zou het plein onthuld worden door Panamarenko zelf, op 5 februari z'n 80ste verjaardag, maar die heeft hij helaas niet gehaald. Panamarenko overleed in december vorig jaar.Zijn weduwe en muze Eveline Hoorens maakte van de gelegenheid gebruik om een noodkreet voor de cultuursector te slaken aan het adres van de de aanwezige Vlaams minister-president Jan Jambon, ook bevoegd voor cultuur. “Kunstenaars en artiesten in alle branches worden volledig in de hoek geduwd, helemaal in de vergetelheid gedropt, terwijl ze meer dan ooit nodig zijn in onze trieste maatschappij”, stelde Hoorens, verwijzend naar de impact van de coronacrisis. “Hoe kunnen ze brood op de plank krijgen als er geen planken zijn om op te spelen? Ik vraag aan u, minister van Cultuur Jan Jambon, om met grote urgentie tot actiepunten over te gaan om de cultuursector nieuw leven in te blazen. Het is tijd om de culturele sector te spijzen vooraleer ze de hongerdood tegemoet gaat.”Jambon had even voordien Panamarenko nog geëerd als een van onze voornaamste beeldende kunstenaars van de tweede helft van de twintigste eeuw.