Digitale infosessies Theunisbrug en aanleg Duvelsplein

Omwille van de coronamaatregelen kunnen er geen infomarkten georganiseerd worden. Om bewoners in de omgeving toch zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe fase organiseert De Vlaamse Waterweg samen met de projectpartners twee online infosessies op dinsdag 16 juni. Tijdens de infosessies worden omwonenden geïnformeerd over de omschakeling van het verkeer op de Theunisbrug en de aankomende werken aan het Duvelsplein.

Van zaterdag 4 juli tot woensdag 8 juli vindt ‘de grote switch’ op de Theunisbrug plaats. Alle verkeer gaat van de oude brug naar de nieuwe brugdelen. Zowel auto- en vrachtverkeer, de trams als fietsers en voetgangers kunnen dan voor het eerst over de nieuwe bruggen rijden. Aansluitend start de afbraak van de oude brug en bouw van het derde en laatste brugdeel van de nieuwe Theunisbrug. Tegelijkertijd wordt op 8 juli gestart met de volledige herinrichting van het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan. Het kruispunt wodt omgevormd tot het Duvelsplein, met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.