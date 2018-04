Digitale kaart moet wegenwerken beter op mekaar afstemmen

Een digitale kaart moet ervoor zorgen dat straten niet meer kort na mekaar worden opengebroken.

Je straat wordt opengelegd om te werken aan de riolering en als dat voorbij is, komt een week later weer een bulldozer om het trottoit open te leggen voor nieuwe kabels voor de elektriciteit te plaatsen. Iedereen kent het wel.



En daar wil men in Antwerpen komaf mee maken. Alle nutsvoorzieningen - zoals leidingen voor gas, elektriciteit of water, worden daarvoor op een digitale kaart samen gebracht. Een aantal Antwerpse nuts-maatschappijen werken aan deze primeur voor Vlaanderen. Zo kan er sneller ingegrepen worden bij problemen en kunnen eventuele ondergrondse werkzaamheden beter op elkaar afgestemd worden. Dat moet leiden tot minder hinder en minder kosten.