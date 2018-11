Dim Dining brengt kleur en kunst naar de Vrijdagmarkt

Antwerpen is een nieuwe opvallende muurschildering rijker. In het centrum van de stad, op de Vrijdagmarkt, vind je sinds kort een kleurrijk werk van Pablo Piatti. De artiest sloeg de handen in elkaar met Dim Dining, een Aziatisch restaurant met Westerse twist.

Pablo Piatti werd geboren in Buenos Aires, en woont al een lange tijd in Antwerpen. Zijn muurschilderingen en behangpapierprints kregen snel heel wat aandacht van kunstliefhebbers en zijn zeer geliefd bij een geselecteerd publiek. Dim Dining vroeg Pablo Piatti na een eerdere samenwerking, voor een unieke muurschildering in het restaurant, om ook de façade een blikvanger te geven.