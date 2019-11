Dimitri Vegas & Like Mike: Antwerps Sportpaleis volledig uitverkocht op 21/12

Begin deze maand maakten dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike hun debuut in New York met de spectaculaire soloshow ‘Garden of Madness’. Tienduizend New Yorkers sprongen from the left to the right in een uitverkocht Expo Center.

Ook in thuishaven Antwerpen, waar de Belgische dj’s hun Garden of Madness tour naar goede gewoonte afsluiten, vliegen de tickets de deur uit. Met een volledig uitverkocht Sportpaleis op zaterdag 21 december, zijn er enkel nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar voor vrijdag 20 december. Op de line-up pronken top-dj’s als MATTN, Vini Vici, Sunnery James & Ryan Marciano en Sam Feldt. Tickets voor Garden of Madness op vrijdag 20 december zijn verkrijgbaar via www.gardenofmadness.com

Latin vibes

In afwachting van de Garden of Madness shows, trakteren de Belgische dj’s hun fans aanstaande vrijdag op de gloednieuwe track ‘Boomshakalaka’. Met de reggaeton invloeden van §o en Emilia en de downtempo beats van Afro Bros, straalt Boomshakalaka alleen maar warme Latin vibes uit. Zwoele beats en reggaeton lyrics maken van Boomshakalaka een Latin fiesta dat voor de nodige extra warmte zorgt deze winter.