Dimitri Vegas & Like Mike 'beste dj's ter wereld'

Toppianist Jef Neve lanceerde vanmiddag zijn boeken ‘Start 2 Play’ in de Muziekacademie van Deurne. ‘Start 2 Play’ zijn educatieve pianoboeken voor beginners en gevorderden. Zo kunnen leerlingen eens iets anders spelen dan de klassieke nummers van Bach of Beethoven. Voor Neve is het een hele eer om te horen hoe jongeren zijn muziek interpreteren.