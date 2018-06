Dimitri Vegas & Like Mike Collaboreren met Wiz Khalifa

Dimitri Vegas & Like werken samen met Wiz Khalifa en brengen 'When I Grow Up' uit.

Wiz Khalife is al langer een van de grote namen in het internationale circuit van de hip-hop. De artiest uit Pittsburg haalde platinum met zijn albums Rolling Papers, O.N.I.F.C. en recenter Blacc Hollywood. Zijn single 'See You Again' met zanger charlie Puth heeft meer dan 3,5 miljard views op YouTube en is daarmee een van de meest bekeken muziekvideo's aller tijden.

De Belgische broers Dimitri Vegas & Like Mike zijn de bekenste elektronische dj's in de wereld en zijn erg tevreden over de samenwerking met Wiz Khalifa: ' Zijn muziek is al lang een inspiratie voor ons, dus we wilden al jaren met hem in zee gaan. We zijn erg blij dat we dit eindelijk hebben kunnen doen.'

Link "When I Grow Up":

https://youtu.be/a8Foq32Qr90