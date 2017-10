Dimitri Vegas en Like Mike maken filmdebuut in Patser

Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben de eerste beelden van de film Patser online gezet. De trailer scoort meteen op het wereldwijde web. In de trailer ook de eerste beelden van Dimitri Vegas & Like Mike als bewakingsagenten. De twee broers maken in Patser hun debuut als acteurs.

Op 24 januari komt de nieuwste film van Adil El Arbi en Bilall Fallah ‘Patser’ in de Belgische cinemazalen. Dj’s Dimitri Vegas & Like Mike schitteren er op het witte doek naast onder andere Matteo Simoni en Nora Gharib. De broers werkten trouwens al eerder samen met het regisseursduo tijdens hun clip van hun song 'Melody', het officiële UEFA-anthem van 2016. Adil & Bilall maakten deze film nog voor ze aan hun Hollwood avontuur beginnen met de actiekomedie ‘Beverly Hills Cop 4’ met Eddie Murphy.

Patser vertelt het verhaal van vier vrienden – Adamo, Junes, Volt en Badia die ‘het Patserschap’ ambiëren: rondrijden in dure auto’s, veel uiterlijk vertoon, leven in een videoclip. Wanneer ze de koning van de Amsterdamse cocaïnehandel ontmoeten, lijkt die droom ook écht uit te komen. Tot ze een bendeoorlog ontketenen door een lading Colombiaanse drugs te stelen.

Dimitri Vegas: “Mike en ik hadden natuurlijk al wel wat acteerervaring, maar mezelf op het witte doek zien is toch nog iets anders. Dat de trailer nu zo hard gaat op YouTube had ik wel verwacht. Regisseurs Adil en Bilall zijn toppers in hun vak en het verhaal is ook gewoon echt heel sterk – het zou me verbazen als de film niet internationaal doorbreekt.”

(foto : © Belga)