Het was een weekend met heel wat muziek en festivals, maar veruit het luidste vond je in Merksem. Het Antwerp Metal Fest zorgt al voor het vijfde jaar op rij voor heel wat geheadbang in het Bouckenborgpark. Ondertussen is het festival uitgegroeid tot een vaste waarde onder de liefhebbers van het wat zwaardere genre. En daar hoort ook Alex Agnew bij, wiens metalband stilaan uit z'n voegen aan het barsten is.