Dineren op wel heel bijzondere locatie

Het gloednieuwe festival Part of Antwerp is gisteren van start gegaan. Tien dagen lang vormt de buurt rond het Havenhuis het decor voor het gratis stadsfestival. Rondom het Zaha Hadidplein valt tot en met 17 september overal wel iets te beleven. Zo dineerden 40 uitverkorenen op een wel héél unieke en exlusieve plek: ín het nieuwe Havenhuis. Anderen werden met de watertaxi vanaf de oever naar het drijvend restaurant op het Kattendijkdok gebracht om er te dineren óp het water. Tafelen in ‘Waterfront – dining on Water’, kan nog tot en met 17 september. Reserveren kan via www.partofantwerp.be

Flying Pig organiseerde dan weer een afterwork/aperitiefmoment in de Waagnatie en onder de noemer FILO, ‘First In Last Out’, kan je vanaf 22u fuiven op de beats van 45 dj’s op diezelfde locatie. Vijf Antwerpse party-concepten hosten in de Waagnatie een eigen podium. Én er is ook een partyboot die drie keer een uurtje uitvaart richting de haven. Vandaag start om 14 uur First In Last Out part 2. Met First in Last Out Part 2 wordt er een mini-dancefestival georganiseerd van 14 uur tot middernacht. Op zondag zijn dan weer families en kinderen welkom in de Waagnatie op Sundays voor muziek en dansworkshops.

Straks om 22u zullen vuurwerkmakers tegen elkaar strijden en de hemel boven de Schelde laten kleuren, terwijl zondag vier andere vuurwerkkenners hun mooiste vuurwerk de lucht in schieten. Toeschouwers kunnen via de website hun voorkeur uitbrengen. De drie finalisten van het eerste weekend, nemen het tegen elkaar op op 15 september. De ultieme winnaar mag op zaterdag 16 september tijdens het grote slotfeest Part(y) of Antwerp het slotvuurwerk voor zijn rekening nemen.

Het hele programma voor de komende tien dagen vind je op www.partofantwerp.be