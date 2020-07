Het overlijden van een Algerijnse man in de Antwerpse stationsbuurt zorgt voor heel wat ophef op sociale media. Op een video is te zien hoe de politie de man in bedwang houdt. Volgens sommigen zou de man – later in het ziekenhuis zijn overleden – door het buitensporige geweld van de politie. Op Twitter roept men op om morgen actie te voeren aan het politiekantoor op de Oudaan.