Dinsdag stakingsactie bij De Lijn

De socialistische en liberale vakbond bij De Lijn roepen hun leden op om volgende week dinsdag in de provincie Antwerpen het werk te onderbreken voor een informatiesessie over de nieuwe cao. De Lijn betreurt ten zeerste dat beide vakbonden dit doen tijdens de examens, wanneer heel wat jongeren hun tijd broodnodig hebben. Bovendien maakt deze actievorm tijdens de dienstverlening het bijzonder moeilijk om reizigers te informeren over de situatie op het terrein. De chauffeurs van de christelijke vakbond en de onderaannemers gaan wel de hele dag aan de slag.

Doordat ACOD en ACLVB hun leden oproepen hun dienst in de loop van de dag te onderbreken of later aan te vangen, kan dit in zowel de voor- als de namiddag hinder veroorzaken in de provincie Antwerpen en de driehoek Mechelen - Tremelo - Aarschot. Beide vakbonden roepen hun militanten in de loop van de dag samen op twee locaties: een halverwege de voormiddag en een bij het begin van de namiddag. De vakbonden betalen een halve dag stakingsgeld en laten in het ongewisse of de chauffeurs in kwestie daarna weer aan de slag gaan. Door deze actievorm kan De Lijn ’s ochtends geen lijsten opmaken van de ritten die niet gereden worden in de loop van de dag. Een aantal chauffeurs zal enkele uren later immers zijn dienst onderbreken.

Directeur-generaal Roger Kesteloot: ‘Op 22 mei hebben we samen met de christelijke vakbond ACV-OD een rechtsgeldig akkoord bereikt over de nieuwe structuur van De Lijn. Het volledige bedrag dat we hiermee uitsparen, zal geherinvesteerd worden in klantgerichte initiatieven, de begeleiding van personeelsleden en de organisatie. We betreuren ten zeerste dat de twee andere vakbonden studenten treffen op een moment dat ze hun tijd broodnodig hebben. Dit had ook op een ander moment gekund. We hebben onze medewerkers al geïnformeerd over de nieuwe cao, die volgens ons heel evenwichtig is.’

77 nieuwe teamcoaches voor betere ondersteuning chauffeurs

Door een overgang naar een nieuwe structuur verdwijnen tegen eind 2020 maximaal 286 van de circa 1500 bediendenjobs. Dit alles zal gebeuren zonder naakte of collectieve ontslagen. Het gaat om mensen die met pensioen gaan, interims en externen van wie het contract niet verlengd wordt. Nu de provinciale entiteiten overgaan in een nieuwe structuur, zijn parallelle functies niet meer nodig.

77 teamcoaches zullen voortaan de chauffeurs beter begeleiden. Dit omvat o.a. de verwelkoming van nieuwe chauffeurs, coaching bij de job en ondersteuning bij administratieve taken. De teamcoaches zijn nieuwe functies die niet bestaan in de huidige werking.