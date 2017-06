Diploma boekhouden op 58-jarige leeftijd

Francis uit Berendrecht is 61 jaar en heeft sinds 3 jaar zijn diploma van boekhouder op zak. Hij is een van de mensen die op latere leeftijd een nieuwe wending aan zijn leven gaf. En dat gebeurt steeds meer.

Al een aantal jaren studeren in het volwassenenonderwijs niet meer uitsluitend vlijtige twintigers af. Ook steeds meer vijftigplussers willen een herkansing of een extra diploma op zak. “Als jonge twintiger koos ik voor dierengeneeskunde. In het voorlaatste jaar stopte ik mijn studies. Ik had een hekel aan studeren! Bovendien wilde ik graag de grote huisdieren doen. Maar de koeien in mijn regio waren op”, grinnikt Francis.

Meer dan 700 volwassenen opnieuw klaar voor arbeidsmarkt

Naast Francis zijn er ook dit schooljaar weer heel wat volwassenen die de sprong waagden. GO! CVO Antwerpen zwaait ze binnenkort uit op de proclamatie. Op 27, 28 en 29 juni behalen zo’n 120 volwassenen hun diploma secundair onderwijs bij GO! CVO Antwerpen. 80 volwassenen mogen hun graduaatsdiploma in ontvangst nemen. Verder worden er ongeveer 400 certificaten Nederlands uitgereikt aan anderstaligen, 110 certificaten bij de taal- en andere opleidingen en 21 getuigschriften bedrijfsbeheer.