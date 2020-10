Directeur-generaal De Lijn noemt staking 'onverantwoord'

Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn, noemt de 24 urenstaking die de vakbonden vandaag houden 'onverantwoord, zeker na de engagementen die we hebben genomen ten opzichte van de werknemers waar het nu over gaat'. De staking is gericht tegen de overheveling van de belbuscentrale en het leerlingenvervoer naar een nieuwe 'mobiliteitscentrale'.

Volgens De Lijn gaat het om een verandering die werd opgelegd door de Vlaamse overheid. Er zijn zowat 50 medewerkers getroffen, hun functie verdwijnt bij De Lijn. Zij krijgen volgens de directie de keuze om over te gaan naar de nieuwe mobiliteitscentrale, 'waarbij ingezet wordt op het behoud van loon, anciënniteit en verworven rechten', of ze kunnen solliciteren op openstaande vacatures bij De Lijn zelf en krijgen daarvoor 'maximale ondersteuning'. 'Maar blijkbaar is dat niet voldoende', betreurt Kesteloot. Hij toont begrip voor de bezorgdheden bij het personeel maar niet voor een algemene staking, klinkt het. 'Wie het decreet basisbereikbaarheid leest, kan lezen dat De Lijn de operator blijft voor kern en het aanvullend net. Enkel wat nu onder belbus en leerlingenvervoer valt, gaat over naar een andere speler. We nemen ook deel aan een consortium dat zich kandidaat heeft gesteld voor de nieuwe mobiliteitscentrale.'

"De Lijn is op goede weg"

Nu staken dreigt ook een invloed te hebben op de studie die De Lijn vergelijkt met andere operatoren. 'Of de regering het vertrouwen in De Lijn zal behouden, zal moeten blijken bij een grote benchmarkstudie die momenteel loopt', geeft Kesteloot toe. 'Op basis daarvan zal de regering beslissen om het intern operatorschap ook de komende tien jaar aan De Lijn te gunnen.' De topman geeft nog mee dat het bedrijf, na een moeilijk 2019, bezig is zijn rug te rechten. Er zijn extra aanwervingen gebeurd, er zijn minder afgelaste ritten, er komt een nieuwe kusttram, enzovoort. 'We zijn op de goede weg, ik hoop dat mensen die voor ons werken die resultaten kunnen zien en zich daardoor laten inspireren.'