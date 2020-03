Dirk Van Duppen overleden

Dirk Van Duppen (63), een van de sterkhouders van Geneeskunde voor het Volk, is gisteravond overleden. Dat bevestigt PVDA. Van Duppen was al enige tijd ziek.

Dirk Van Duppen startte in de jaren tachtig een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Deurne. Bij die organisatie, opgestart door Michel Leyers en Kris Merckx, kan iedereen terecht voor gratis gezondheidszorg. De artsen vragen hun patiënten enkel het bedrag dat wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Van Duppen was jarenlang voorvechter van het Nieuw-Zeelandse kiwi-model voor geneesmiddelen. Daarbij schrijft de overheid aanbestedingen uit voor medicijnen. Enkel dat van de goedkoopste aanbieder wordt terugbetaald.

strijd tegen 'big pharma'

In afscheidsinterviews eerder dit jaar noemde Van Duppen de resultaten van zijn strijd tegen 'big pharma' zijn grootste realisatie. De huisarts was ook actief bij PVDA. Hij zetelde voor de partij in de districtsraad van Deurne, in de Antwerpse gemeenteraad en in de OCMW-raad. Hij streed in Antwerpen onder meer tegen de Lange Wapper, de brug die uiteindelijk na een referendum werd afgevoerd en intussen is vervangen door de Oosterweelverbinding.

pancreaskanker

Vorig jaar werd pancreaskanker vastgesteld bij de arts. 'Als de tijd ons niet inhaalt, dan hebben we afgesproken dat ik menswaardig ga. Daarom ben ik ook zo blij met die euthanasiewet'. Van Duppen schreef nog een laatste boek: 'Zo verliep de tijd die me toegemeten was', waarin hij zijn leven overschouwt. Eerder schreef hij onder meer 'Dagboek uit Beiroet' (1986), 'Waarom geneesmiddelen zo duur zijn' (2004) en 'De supersamenwerker' (2016). De uitvaart vindt in intieme kring plaats. Er komt wel een online rouwregister.

(bekijk hieronder zijn laatste interview aan ATV)