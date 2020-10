Dirk Van Tichelt geeft Olympische Spelen nog niet op

Judoka Dirk Van Tichelt blijft ondanks aanslepend blessureleed hopen op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. De winnaar van brons in Rio in de klasse tot 73 kg onderging dinsdag een succesvolle infiltratie aan zijn recent opgelopen hernia.

"Na de ingreep kreeg Dirk een aantal dagen rust opgelegd, zaterdag mag hij terug rustig beginnen trainen voor de hopelijk komende wedstrijden om zich te selecteren voor de OS 2021", meldt zijn management donderdag.

Van Tichelt hoopt de competitiedraad over enkele weken weer op te pikken met de Grand Slam in het Hongaarse Boedapest (23-25 oktober). Daarna staat de Grand Slam in Tokio (11-13 december) op zijn programma. "Al deze wedstrijden zijn weliswaar onder voorbehoud van de corona-situaties per land. The Road to Tokyo gaat dus door", klinkt het.

Vorige week plaatste de 36-jarige Van Tichelt nog vraagtekens bij het vervolg van zijn topsportcarrière. Vanwege aanhoudende nekpijnen liet hij een MRI uitvoeren. "De nekpijnen roepen herinneringen op aan de eerdere hernia van een paar jaar geleden, maar dat zal pas zeker worden als ik de uitslag van de MRI ken. Belangrijk daarbij zal zijn of ik de zekerheid kan verkrijgen of het letsel geen blijvende handicap gaat veroorzaken. Sowieso heeft de topsport al heel wat roofbouw op mijn lichaam gepleegd, maar ik wil de grens van een definitieve handicap niet overschrijden", liet hij optekenen.

(Bron en foto: © Belga)