Dirty Rabbit gaat Latijns-Amerikaanse tour op

De hippe cocktailbar The Dirty Rabbit is klaar voor een nieuw hoofdstuk: van een duistere bar met underground look en groovy beats gaat het richting Latijns-Amerika.

Achter een zware deur en de donkere gevel van The Dirty Rabbit schuilt op dit moment een duistere bar met underground look, die zo lijkt weggeplukt uit een Amerikaanse roadmovie. Na een drietal jaar is The Dirty Rabbit klaar voor een nieuw hoofdstuk: The Dirty Rabbit Cantina y Coctelería.

De cocktailbar krijgt een exotische make-over: het wordt een kleurrijke cocktailbar én restaurant met Latino vibes waar je ’s avonds een heleboel Latijns-Amerikaanse getinte gerechten deelt met je gezelschap, om nadien de tafel en stoelen aan de kant te gooien tijdens de club nights op vrijdag en zaterdag. Inspiratie voor het restaurant haalde Kasper Stuart, creatief brein en eigenaar, en zijn team in Mexico, Peru, Colombia en Venezuela.