De nieuwe school op het Nieuw Zuid komt op de fundamenten van de ingestorte school, dat zei burgemeester Bart De Wever vanochtend in Wakker op Zondag. In juni stortte het schoolgebouw in aanbouw in, vijf bouwvakkers kwamen daarbij om het leven. De oorspronkelijke school moest plaats bieden aan 250 leerlingen. Lange tijd was onduidelijk of en waar de school heropgebouwd zou worden, maar nu is dus zeker dat de school op de oorspronkelijke plek komt.