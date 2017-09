Discobaar A Moeder is wanhopig op zoek naar flamingo

De bekende Discobaar A Moeder is haar flamingo kwijt. De flamingo is de mascotte, die hen overal vergezelt. Maar na een optreden op Friet-Rock in Ieper bleek het beest verdwenen. De flamingo is vijftien jaar oud, slank gebouwd, heeft een roze huidskleur en is zo'n 90 centimeter groot. De vogel is extreem gehecht aan vinyl, en kan volgens de Ras en de Schele agressief worden. Morgen treedt het duo op in Boechout en dan zouden ze hem graag terug willen hebben.