Bijna een op de acht Vlaamse bedrijven (11,8 procent) werd afgelopen jaar getroffen door een cyberaanval. Dat meldt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) woensdag. Crevits liet een 'nulmeting' uitvoeren om de staat van de cybersecurity van de Vlaamse bedrijven te peilen. Vooral de grote bedrijven zijn het slachtoffer van cyberaanvallen, al zijn de gevolgen van zo'n aanval groter bij kleinere bedrijven. Die zijn vaak minder goed beschermd. Zo had 40 procent van de Vlaamse kmo's in 2021 te kampen met onbruikbare computersystemen na een cyberaanval. Bij een vijfde gingen bedrijfsgegevens verloren en meer dan 1 op de 10 van de kleine kmo's kreeg te kampen met diefstal van gegeven, klinkt het. Om kmo's beter te beschermen, verhoogt Crevits de toegankelijkheid van de 'Cybersecurity verbetertrajecten' van VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Tijdens zo'n traject krijgt de kmo advies en begeleiding. Sinds de start van die trajecten begin 2021 zijn al zowat 60 projecten opgestart. Voorts maakt Crevits de kmo-portefeuille aantrekkelijker qua steunmogelijkheden voor cyberveiligheid. 'We zien dat vooral kleine ondernemingen zich te weinig wapenen tegen cyberaanvallen. Een goede beveiliging van software, applicaties, paswoorden en gegevens binnen een bedrijf is vandaag nochtans cruciaal', dixit Crevits. 'Een bedrijf dat gehackt wordt, ligt vaak dagen stil en verliest vertrouwen bij zowel eigen werknemers als klanten en leveranciers. Een sterk beveiligd bedrijf is dus ook goede reclame. Niemand wil dat zijn of haar gegevens in de verkeerde handen terecht komen.'