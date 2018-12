Discrete gesprekken bij sp.a over 3de Antwerpse schepen

Mogelijk komt er toch al in de loop van de avond of de volgende dagen duidelijkheid over wie de derde schepen voor sp.a wordt in Antwerpen.

Volgens onze informatie zouden er vandaag nog discrete gesprekken gepland zijn met alle betrokkenen. Nadien zou de partij-top de knoop doorhakken. Bij de Antwerpse socialisten zou men de naam van de voorzitter, van het bijzonder comité voor de sociale diensten, toch willen bekendmaken voor de eerste nieuwe gemeenteraad.

(foto : © Belga)