"Disfuncties in dossier Steve Bakelmans in eerste aanleg én bij hof van beroep"

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft in het dossier Steve Bakelmans verschillende disfuncties vastgesteld, zowel in eerste aanleg als bij het hof van beroep. Dat heeft de HRJ vandaag meegedeeld.

Zo had de rechter van de correctionele rechtbank onvoldoende informatie om een grondige risico-inschatting te doen, en is het dossier op het hof van beroep niet als prioritair beschouwd, hoewel dat wel had gemoeten. 'Maar er is niet één beslissing geweest die rechtstreeks kan gelinkt worden aan de dood van Julie Van Espen', zegt Christian Denoyelle, voorzitter van het Nederlandstalig College van de HRJ.

Steve Bakelmans werd op 6 november 2016 opgepakt na een klacht voor verkrachting van zijn ex-partner. De raadkamer verwees hem op 27 januari 2017 door naar de correctionele rechtbank en liet hem onder voorwaarden vrij. 'Maar die voorwaarden gelden maar voor drie maanden, waarna de man vrij is zonder voorwaarden', zegt Christian Denoyelle.

'De correctionele rechtbank veroordeelt hem op 30 juni 2017 tot 4 jaar cel maar beveelt niet de onmiddellijke aanhouding. Maar in het dossier zat bijvoorbeeld geen opsluitingsfiche, waarin de rechtbank had kunnen lezen dat Steve Bakelmans zich bij een eerdere veroordeling al herhaaldelijk aan zijn straf had onttrokken. De risico-inschatting kon dus niet volledig gebeuren.'

Het is evenwel op het hof van beroep waar de grootste problemen zich gesteld hebben. Zo beoordeelde het parket-generaal het dossier niet als prioritair, hoewel het dat volgens haar eigen criteria wel had moeten doen. Het dossier werd in mei 2018 ook ambtshalve uitgesteld door een tekort aan magistraten, waarna de kamer die het dossier moest behandelen zelfs gesloten werd. 'De 77 dossiers die de kamer moest behandelen, zijn bijna letterlijk in de kast gestoken zonder dat bekeken werd of er prioritaire dossiers tussen zaten', aldus Christian Denoyelle.

'Diezelfde kamer wordt in mei 2019 heropgestart en Bakelmans wordt gedagvaard, maar nog voor zijn dossier kan behandeld worden, komt Julie Van Espen om het leven.'

Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Twee dagen later werd haar lichaam gevonden in het Albertkanaal in Merksem. Diezelfde dag werd Steve Bakelmans gearresteerd, die bekende dat hij de 23-jarige studente had gedood toen ze zich hevig verzette bij een verkrachtingspoging.

(Bron en foto: © Belga)