Disney in Concert komt met ‘Pirates of the Caribbean’ naar Antwerpen

Eerder deze maand kondigde het Belgische productiehuis Marmalade aan dat de Disney musical ‘The Little Mermaid’ voor het eerst naar Vlaanderen zal komen in het najaar. En opnieuw zorgt Marmalade voor een primeur want op zaterdag 13 mei 2017 brengt het Belgische productiehuis de Disney film ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ live in concert naar de Antwerpse Lotto Arena.

“Het concept ‘Disney in Concert’ zorgt overal ter wereld voor uitverkochte zalen,” zegt producent Yoshi Aesaert, CEO Marmalade, “Met ‘Pirates of the Caribbean’ live in concert brengen we dit jaar een indrukwekkende show naar Vlaanderen waar film, muziek en het beroemde verhaal van Captain Jack Sparrow op unieke wijze bij elkaar komen. En dit nog grootser dan ooit.”

Eind mei wordt de vijfde en voorlopig laatste ‘Pirates of the Caribbean’ film in de bioscoop verwacht met Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. “Geen beter moment om met ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ live in concert terug te blikken naar het allerbegin,” Aldus Aesaert. Een groot symfonisch orkest, onder leiding van Dirk De Caluwe, zal hierbij live de wereldberoemde muziek van de blockbuster brengen terwijl de film zelf op een megagroot scherm afgespeeld wordt.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ is een Amerikaanse avonturenfilm die op 28 juni 2003 in première ging. De prent werd geregisseerd door Gore Verbinski en geproduceerd en uitgebracht door Walt Disney Pictures. De film speelt zich af in de Caraïben tussen 1730 en 1750. Hoofdrollen worden vertolkt door Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush en Jack Davenport. De film werd voor 68 filmprijzen genomineerd, waaronder vijf Academy Awards. In totaal wist ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ maar liefst 26 filmprijzen te verzilveren.

Datum en locatie

Disney in Concert gaat met ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ door op zaterdag 13 mei 2017 om 14u30 en 20u in Lotto Arena Antwerpen. Meer informatie kan u hier vinden.

Foto: Marmalade