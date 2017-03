Disneyster en popzangeres Sabrina Carpenter komt naar Antwerpen

Disneyster en popzangeres Sabrina Carpenter komt op 20 mei naar Trix

Amper 18 jaar en hypergetalenteerd, dat is Sabrina Carpenter. Haar grote doorbraak kwam er aanvankelijk als actrice. Sinds 2014 speelt ze namelijk Maya, het moedige en onafhankelijke vriendinnetje van Riley in de Disneyreeks Girl Meets World. Daarnaast verscheen ze in verschillende succesvolle films en reeksen. Haar grootste passie is echter muziek maken.

Naast acteren zingt Sabrina en schrijft ze haar eigen nummers. Ze bracht op 14 maart 2014 officieel haar eerste nummer uit, 'Can’t Blame A Girl For Trying’, en een maand later verscheen een ep met dezelfde titel. Sindsdien gaat het hard voor haar. Al haar singles werden hits met miljoenen views op YouTube, en ze bracht al twee volwaardige albums uit.

Als inspiratiebronnen geeft ze Adele en Christina Aguilera op, wat je duidelijk hoort in haar muziek. Beide zangeressen zijn bijvoorbeeld erg eerlijk in hun teksten, en dat is iets waar Sabrina ook naar streeft. De popsongs die ze schrijft zoekt verschillende sferen op. Soms is ze romantisch, soms opgewekt, en in het het geval van haar meest recente single 'Thumbs’ zelfs een beetje donker. Toch hoor je telkens dat ze er haar eigen, unieke stempel op drukt, en dat ze een positieve boodschap brengt.

Nadat Sabrina Carpenter in oktober 2016 'EVOLution’ uitbracht, trok ze door de VS om album nummer twee te presenteren. Alle shows op die tour waren uitverkocht, en dit jaar komt ze eindelijk ook naar Europa. In mei reist ze naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar ze een aantal shows zal doen met The Vamps, dé Britse boyband van het moment. En daarna trekt ze door naar België!

Op 20 mei kan je Sabrina Carpenter live aan het werk zien in de Antwerpse TRIX. Fans van artiesten als Demi Lovato, Olivia Holt, Taylor Swift en Selena Gomez, zorg dat je erbij bent.

De ticketverkoop start vrijdag 3 maart om 10u via greenhousetalent.be.