Extra oplaadpalen voor elektrische auto’s in Deurne en District Antwerpen

Door de toenemende vraag naar oplaadpalen voor elektrische wagens in Antwerpen, voorziet de stad Antwerpen in twee extra laadpunten in het district Antwerpen en een in Deurne. Binnen de twee maanden worden ze geplaatst.

De oplaadpalen voor elektrische wagens zullen in de Trapstraat en de Jan Baptist Verlooystraat in Antwerpen geïnstalleerd worden. In Deurne krijgt de Venneborglaan een nieuwe oplaadpaal. De concessiehouder Blue Corner plaats telkens een laadpaal met twee laadpunten. In eerste instantie wordt er één van de al aanwezige parkeerplaatsen ingericht als parkeerplaats voor elektrische wagens.