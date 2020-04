District Antwerpen lanceert digitale enquête voor heraanleg Stadslus

Voor de heraanleg van de riolering en de bestrating van de Stadslus, wil het district Antwerpen graag input van zijn bewoners. Omdat een fysiek inspraakmoment niet mogelijk is, lanceert het district een digitale enquête. De Stadslus bestaat uit Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Wijngaardbrug en Wolstraat.

De riolering van de Stadslus is momenteel in slechte staat en de ruimtelijke inrichting voldoet niet meer aan de huidige verwachtingen. Een heraanleg moet de vele troeven van deze stadskern, zoals bv. het historisch patrimonium en handels- en horecazaken, in de verf zetten. Extra aandacht gaat naar verkeersveiligheid en fietscomfort.

In maart 2018 vond een infomoment plaats met de voorstelling van het concept en voorontwerp. Dat ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt, rekening houdend met de eerdere opmerkingen en suggesties. Zo is bijvoorbeeld het projectgebied uitgebreid, worden enkele rijrichtingen aangepast, komen er meer toegankelijke opstapplaatsen voor de tram, worden 17 extra bomen geplant en zijn enkele extra fietspaden voorzien.

Het geplande inspraakmoment van 25 maart om het uitgewerkte ontwerp voor te stellen, kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. Omdat het district Antwerpen veel belang hecht aan de inbreng van de bewoners en handelaars uit deze straten en omgeving, lanceert het nu een online-enquête. De enquête, een presentatie per thema en het recentste ontwerp zijn te vinden op www.antwerpen.be/stadslus.

(foto : Google Street View)