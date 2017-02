District Deurne wil dat Arenazwembad open blijft

Dit weekend is het carnaval en in Essen, Aartselaar en Kapellen trekken er zondag carnavalsstoeten door de gemeente. Maar voor de Kapelse carnavalsvereniging "de Plakijzers" dreigt het een feest in mineur te worden. Door een kleine onoplettendheid bij het bepalen van de datum voor hun stoet valt die nu precies in het drukste carnavals-weekend van het jaar.