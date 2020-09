De grootste veiligheidsoperatie in 20 jaar. Zo kondigt burgemeester De Wever een grootschalige politieactie aan in de War on drugs in Antwerpen. Er komen vooral 's nachts extra patrouilles in Deurne-Noord en Borgerhout. Politie Antwerpen zet daarvoor minstens 50 manschappen in. Straten worden mogelijk afgezet en er zullen systematisch identiteitscontroles plaatsvinden.