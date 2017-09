Districtenroute krijgt twee nieuwe fietsstraten

Na de Ruimtevaartlaan worden ook de Alfred Oststraat en de Luchtvaartstraat, tot aan de Ruimtevaartlaan, ingericht als fietsstraten. Beide straten maken deel uit van de Districtenroute. Deze route bundelt veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten buiten de Ring.

De Districtenroute ligt tussen de Ring en de Krijgsbaan (R11). Het is eigenlijk het grotere broertje van het Ringfietspad. De route loopt van Petroleum Zuid door Hoboken, Wilrijk, Berchem, Mortsel, Borgerhout, Deurne, Schoten en Merksem tot aan de wijk Luchtbal in het district Antwerpen, veelal over bestaande fietspaden.

Op het traject worden momenteel een aantal ontbrekende fietsvoorzieningen aangelegd door de stad Antwerpen, de districten en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). De inrichting van de Alfred Oststraat en de Luchtvaartstraat in Borgerhout als fietsstraat is hier een onderdeel van.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Als we mensen willen verleiden om de fiets te nemen, moeten we ook zorgen voor aangepaste infrastructuur. Door het wegwerken van deze ‘missing links’ op de Districtenroute verhogen we het fietscomfort en de veiligheid van de fietsers.”

