Districtsbestuur wil van Turnhoutsebaan terug aantrekkelijke winkelas maken

Wie met z'n speed pedelec al eens door Schelle en Aartselaar rijdt, die kan daar wel eens voor een verwarrende situatie komen te staan. Want let even op: in Aartselaar mag u met uw speed pedelec gewoon op het fietspad fietsen. Maar in Schelle is dat sinds kort verboden, en moet u op de rijbaan fietsen. En dat betekent dat in sommige straten de fietsers halverwege plots moeten veranderen. Een absurde situatie vindt Groen, en ze willen een oplossing.