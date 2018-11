Districtshuis Deurne ook vandaag gesloten na aangestoken brand

Het districtshuis van Deurne blijft ook vandaag nog gesloten, in nasleep van de kleine brand van woensdag. Die brand was aangestoken door een boze bezoeker. De werknemers waren zodanig aangedaan door de gebeurtenissen dat ze gisteren niet aan het werk gingen.



Vanochtend is iedereen wel opnieuw aan de slag gegaan, maar er waren te weinig mensen die de balies wilden bemannen. Zowel het stadsloket als het loket vreemdelingenzaken kunnen dus nog geen klanten ontvangen. Wie een afspraak had, wordt op een later tijdstip geholpen. Er is overleg gepland met de medewerkers en wellicht gaat de dienst morgen wel opnieuw open.