Tijdens toezicht in de omgeving van de Plantin en Moretuslei in Antwerpen merkte het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum van de Antwerpse politie een man op die door zijn zenuwachtig gedrag in het oog sprong. Ze stelden vast hoe de man heel kort een woning betrad en daarna snel wegstapte. Hij werd gecontroleerd en moest toegeven dat hij in de woning net cannabis had gekocht. De inspecteurs gingen over tot een controle van het pand en troffen 120 gram cannabis, 7 gram cocaïne, enkele hoeveelheden LSD en 800 euro cash aan. Bovendien vonden ze er een kleine, maar professioneel uitgebouwde cannabisplantage met enkele plantjes aan. De twee bewoners van het pand, een man van 34 en een vrouw van 32 werden gearresteerd met het oog op voorleiding. Ook in de Wipstraat in Antwerpen werd een dealer betrapt. Hij werd opgemerkt toen hij in een wachtende auto stapte en na een opmerkelijk korte rit opnieuw uitstapte. De inzittenden van de wagen erkenden dat ze net cocaïne hadden gekocht. De vermoedelijke dealer had 695 euro cash op zak. Hij was ook in het bezit van de sleutel van een bromfiets. Deze werd verderop gevonden en ook gecontroleerd. In de bromfiets werden 9 verkoopshoeveelheden cocaïne aangetroffen. Bij een huiszoeking vond de politie nog eens 1 220 euro cash. De 19-jarige werd gearresteerd en voorgeleid. Foto Belga